Небо над Україною буде вкрите хмарами. Водночас у більшості регіонів очікується плюсова температура.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики прогнозують, що у південній частині, східних та Дніпропетровській областях будуть дощі. Також відомо, що вночі температура +1...+6 градусів, а вдень +4...+9° тепла.. На крайньому півдні країни до +12 градусів.

На решті території очікується помірний дощ та мокрий сніг, на Закарпатті та в Карпатах значні, вдень у північній частині невеликі опади. Протягом доби температура коливатиметься від -2 градусів до +3 градусів, в центральних областях 0...+5 градусів тепла.

Вітер в Україні буде південно – західний з переходом на північно – західний, 5 – 10 метрів за секунду, вночі на сході країни подекуди пориви 15 – 20 метрів за секунду.

На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області вночі очікується помірний, вдень невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північно – західний ️, 5 – 10 метрів за секунду. Температура коливатиметься вночі та вдень від +3 до -2 морозу.

У Києві вночі та вдень буде 0...+2 градуси тепла. На дорогах місцями ожеледиця️

Попередження про небезпеку

Високу сніголавинна небезпека (4 рівень), у зв'язку з відлигою та інтенсивними опадами, оголосили 18 – 19 січня на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), у зв’язку з відлигою та інтенсивними опадами, очікується 18 – 19 січня на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ – 0…+2

Ужгород – 0...+2

Львів – 0...-2

Івано-Франківськ – -1...+1

Тернопіль – -1...+1

Чернівці – -1...+1

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – 0…-2

Рівне – -1…+1

Житомир – 0…+2

Вінниця – 0..+2

Одеса – +9...+11

Миколаїв – +7...+9

Херсон – +8...+10

Сімферополь – +9...+10

Кропивницький – +2...+4

Черкаси – 0...+2

Чернігів – +0...+2

Суми – +1...+3

Полтава – +2...+4

Дніпро – +6...+8

Запоріжжя – +9...+11

Донецьк – +7...+9

Луганськ – +5...+7

Харків – +4…+6



Прогноз погоди на 19 січня / Фото Укргідрометцентр