Атака была ракетной. В то же время информацию по потерям пока уточняют.

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Взрывы в Киеве на Троещине, скорее всего, были слышны из Броваров. Сейчас должна быть волна последующих воздушных ударов,

– предупредил он.

По словам Арестовича, это может быть также по объектам в Киеве. Скорее всего, гражданские объекты не будут трогать.

"Они не хотят задеть население, чтобы мир критиковал их как варваров, бьющих по гражданским", – подчеркнул он.