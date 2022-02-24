Украинские защитники дают достойный отпор боевикам.
Внимание Россия напала на Украину: хронология основных событий
Это уже седьмой самолет оккупантов, сбитый сегодня украинскими подразделениями противовоздушной обороны. Захватчики продолжают нести потери,
– сообщили в штабе.
Ранее в штабе ООС рассказали, что уничтожили около 50 российских оккупантов. Также наши военные отразили нападение на Счастье. Мы – под надежной защитой.
В то же время, всех желающих призывают присоединяться к Силам территориальной обороны.
Полный текст сообщения пресс-службы Операции объединенных сил
Как только Объединенные силы сбили еще один самолет ВКС РФ в Луганской области.
Это уже седьмой самолет оккупантов, сбитый сегодня украинскими подразделениями противовоздушной обороны.
Захватчики продолжают нести потери.
Слава Вооруженным Силам Украины!