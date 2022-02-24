Украинские защитники дают достойный отпор боевикам.

Внимание Россия напала на Украину: хронология основных событий

Это уже седьмой самолет оккупантов, сбитый сегодня украинскими подразделениями противовоздушной обороны. Захватчики продолжают нести потери,

– сообщили в штабе.

Ранее в штабе ООС рассказали, что уничтожили около 50 российских оккупантов. Также наши военные отразили нападение на Счастье. Мы – под надежной защитой.

В то же время, всех желающих призывают присоединяться к Силам территориальной обороны.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Полный текст сообщения пресс-службы Операции объединенных сил

Как только Объединенные силы сбили еще один самолет ВКС РФ в Луганской области.

Это уже седьмой самолет оккупантов, сбитый сегодня украинскими подразделениями противовоздушной обороны.

Захватчики продолжают нести потери.

Слава Вооруженным Силам Украины!