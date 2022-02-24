Українські захисники дають гідну відсіч бойовикам.

Увага Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Це вже сьомий літак окупантів, збитий за сьогодні українськими підрозділами протиповітряної оборони. Загарбники продовжують нести втрати,

– повідомили у штабі .

Раніше у штабі ООС розповіли, що знищили приблизно 50 російських окупантів. Також наші військові відбили напад на Щастя. Ми – під надійним захистом.

Водночас всіх охочих закликають долучатися до Сил територіальної оборони.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Повний текст допису пресслужби Операції об'єднаних сил

Щойно Об’єднані сили збили ще один літак ВКС РФ на Луганщині.

Це вже сьомий літак окупантів, збитий за сьогодні українськими підрозділами протиповітряної оборони.

Загарбники продовжують нести втрати.

Слава Збройним Силам України!