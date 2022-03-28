В Генштабе ВСУ предоставили оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 00:00 28 марта. Украинские защитники уже 32 дня героически защищают нашу страну от захватчиков.

Заметьте 582 танка, 121 самолет и более 16 тысяч убитых: общие потери врага

В Россию привезли 600 тел оккупантов

В Генштабе рассказали, что оккупанты продолжают перемещать дополнительные подразделения из состава тихоокеанского флота и западного военного округа, чтобы продолжить войну против Украины. В то же время существует значительное снижение интенсивности перевозок с глубины территории России.

Захватчики продолжают терять солдат и технику. Вооруженные Силы Украины наносят им значительные потери.

По имеющейся информации, за последние 5 суток в военные гарнизоны Нижегородской области привезено около 600 тел погибших на территории Украины военнослужащих, большинство из которых проходили службу в 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа,

– отметили в Генштабе.

Обратите внимание, что в России долго не признавали потери в Украине. Когда на территорию страны-террористки начало поступать все большее количество "грузов 200", там заявили, что во время спецоперации погибли почти 1500 военных. На самом же деле украинские защитники ликвидировали в 10 раз больше оккупантов – почти 17 тысяч.

Интересно: Надо еще найти дураков, которые сядут за эти танки – Костенко о "расконсервированной" технике оккупантов