С начала перемирия на Донбассе враг понес потери умершими – 3 человека и пострадавшими – 4. В ООС отметили, что российские наемники умерли не во время боевых действий.

Это произошло вследствие неосторожного обращения с оружием, употребления алкоголя. Об этом сообщили в штабе ООС.

Важно Боевики на Донбассе продолжают бить по позициям ВСУ: за сутки 4 обстрела

В целом в период с 1 по 26 июля в рядах боевиков стало меньше на 61 человека, еще 54 оккупанта получили ранения и травмы. Кроме этого наши воины уничтожили 12 единиц вражеского вооружения и военной техники.

Наша разведка сообщает, что за каждую потерянную жизнь украинского воина оккупанты несут заслуженное наказание,

– говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил отметило, что в случае угрозы жизни и здоровью наших воинов украинские военнослужащие всегда дают и будут давать ответ.

Актуально Наслаждаемся тишиной, – украинские воины о прекращении огня на Донбассе

Как прошли сутки на Донбассе