З початку перемир'я на Донбасі ворог зазнав втрат загиблими – 3 особи та травмованими – 4. В ООС зауважили, що російські найманці померли не під час бойових дій.

Це сталося внаслідок необережного поводження зі зброєю, вживання алкоголю тощо. Про це повідомили у штабі ООС.

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Загалом у період з 1 по 26 липня у лавах бойовиків поменшало на 61 особу, ще 54 окупанти отримали поранення та травми. Окрім цього наші воїни знищили 12 одиниць ворожого озброєння та військової техніки.

Наша розвідка повідомляє, що за кожне втрачене життя українського воїна окупанти несуть заслужене покарання,

– мовиться у повідомленні.

Командування Об'єднаних сил наголосило, що у разі загрози життю та здоров’ю наших воїнів українські військовослужбовці завжди дають і будуть давати відповідь.

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