Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на старшего офицера отдела коммуникаций 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Петра Гайдащука в эфире "Эспрессо".

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Солдат КНДР уничтожили на Курщине

Десантники сообщали, что бойцы КНДР отличаются высоким уровнем подготовки. Северокорейские солдаты имеют прекрасную физическую форму и отличные навыки. Они хорошо ориентируются на местности, преимущественно не использовали технику и передвигались пешком на большом расстоянии, до 15 километров. После этого сразу переходят к штурмовым действиям.

Даже под артиллерийским огнем и дронами, северокорейцы продолжали двигаться в нашем направлении. Однако несмотря на их подготовку, все эти подразделения были уничтожены, и на данный момент в зоне ответственности 80-й ОДШБр их нет,

– подчеркнул старший офицер.

Сейчас на направлении агрессор использует тактику малых штурмовых групп. Ведь опыт врага, в частности, подразделений КНДР, показал, что большие человеческие волны пехоты с бронетехникой неэффективны в современной войне беспилотных систем.

Оккупанты пытаются малыми группами найти слабые места и штурмовать их, чтобы вытеснить украинских защитников с позиций. Используют артиллерию, разведывательные и ударные дроны, а также FPV-дроны на оптоволокне, что создает определенные проблемы, с которыми успешно борются наши воины.

Управляемые авиабомбы преимущественно падают на населенные пункты Курщины, находящиеся под контролем Вооруженных Сил Украины. Таким образом российские войска пытаются вытеснить нас с позиций, несмотря на то, что в этих селах проживает гражданское население России,

– подчеркнул Петр Гайдащук.

К слову, 7 февраля Владимир Зеленский заявил, что военнослужащие КНДР возобновили участие в боях на Курщине.