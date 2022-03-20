"Еще бы б*ядь 15 – 20 минут – х*й знає"

Оккупанты отметили оборону украинской армии, которая, по их словам, готовилась заранее. Другой враг заявил, что в войне вроде бы не задействованы все силы. Впрочем, сложно сказать, о ком именно говорит орк.

Кстати Нас разбили под Баштанкой, – оккупанты рассказали, как сдались в плен мирному населению

На это ему оккупант ответил, как проезжал по селам и видел мертвых детей.

Пару сел проезжал б*ядь, смотрю б*ядь, на пол шишечки б*ядь, лежат б*ядь, дети б*ядь, холодненькие на обочине на*уй е*ать. Их даже не подбирают, понимаешь,

– сказал оккупант.

Он также рассказал о том, что потери российской армии в 7 – 8 раз больше, чем об этом заявляет российская пропаганда.

"Нас накрыли прям вон буквально полностью б*ядь, причем б*ядь, корсетками крыли б*ядь, еще бы б*ядь 15 – 20 минут – х*й знает", – сказал приспешник Путина.

Видео перехваченных разговоров оккупантов (Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика)

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