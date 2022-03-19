Около десяти российским захватчикам удалось сбежать в лесопосадку. Там они переночевали, а утром 1 марта их нашли местные жители.

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Мы увидели, как к нам подходят мирные жители с обычным оружием вместе с главой населенного пункта. Один из наших выстрелил в воздух, но я сказал прекратить огонь и на вопрос: "Кто старший?" – вышел,

– сообщил пленный.

"После того, как я увидел пожилых людей, мужчин и их сыновей с оружием, нас попросили сдаться и сказали: "Нас не нужно ни от кого освобождать, мы защищаем свою землю, свою семью от террористов ВС России, которые незаконно ворвались и начали эту бессмысленную, подобную геноциду, войну", – продолжил он.

Оккупанты сдались в плен

Россиянин отметил, что дал команду сложить оружие и сдаться мирному украинскому населению.

Попали в плен к военнослужащим Вооруженных Сил Украины. Думаю, мы правильно решили, думаю, что это второй шанс и благодаря случайности мы остались живы,

– добавил оккупант.

Он также попросил прощения у украинского народа за смерти детей, женщин и вторжение России.