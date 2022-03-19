Близько десятьом російським загарбникам вдалося втекти у лісопосадку. Там вони переночували, а вранці 1 березня їх відшукали місцеві мешканці.

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Ми побачили, як до нас підходять мирні жителі зі звичайною зброєю разом із головою населеного пункту. Один із наших вистрілив у повітря, але я сказав припинити вогонь і на запитання: "Хто старший?" – вийшов,

– повідомив полонений.

"Після того, як я побачив літніх людей, чоловіків і їхніх синів зі зброєю, нас попросили здатися і сказали: "Нас не потрібно ні від кого визволяти, ми захищаємо свою землю, свою сім'ю від терористів ЗС Росії, які вдерлися незаконно та розпочали цю беззмістовну, подібну геноциду, війну", – продовжив він.

Окупанти здалися у полон

Росіянин зазначив, що дав команду скласти зброю і здатися мирному українському населенню.

Попали у полон до військовослужбовців Збройних Сил України. Думаю, ми правильно вирішили, думаю, що це другий шанс і завдяки випадковості ми лише залишилися живими,

– додав окупант.

Він також попросив пробачення в українського народу за смерті дітей, жінок і вторгнення Росії.