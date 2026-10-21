С 24 февраля 2022 года число убитых и тяжело раненых оккупантов превысило 1,5 миллиона. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

личного состава – около 1 570 540 (+1 820) человек;

танков – 12 436 (+11);

боевых бронированных машин – 25 586 (+16);

артиллерийских систем – 51 403 (+44);

РСЗО – 2 228 (+1);

средств ПВО – 1 716 (+2);

самолетов – 449 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 573 392 (+1 820);

наземных робототехнических комплексов – 2 990 (+4);

кораблей / катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 162 278 (+407);

специальной техники – 4 844 (+2);

крылатых ракет – 5 138 (+0).

Потери оккупантов / Инфографика Генштаба

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире 24 Канала заявил, что потери российской армии на фронте могут лишить оккупантов возможности вести активные боевые действия. По словам аналитика, если ежемесячно ликвидировать 50 000 захватчиков, враг будет терять целый армейский корпус. В то же время Москва в настоящее время способна пополнять личный состав лишь на 35–40 тысяч военнослужащих ежемесячно.