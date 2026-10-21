З 24 лютого 2022 року кількість вбитих та важко поранених окупантів перевалила за 1,5 мільйони. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

особового складу – близько 1 570 540 (+1 820) осіб;

танків – 12 436 (+11);

бойових броньованих машин – 25 586 (+16);

артилерійських систем – 51 403 (+44);

РСЗВ – 2 228 (+1);

засобів ППО – 1 716 (+2);

літаків – 449 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 573 392 (+1 820);

наземних робототехнічних комплексів – 2 990 (+4);

кораблів / катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 162 278 (+407);

спеціальної техніки – 4 844 (+2);

крилатих ракет – 5 138 (+0).

Втрати окупантів / Інфографіка Генштабу

Військовий експерт Сергій Грабський в етері 24 Каналу заявив, що втрати російської армії на фронті можуть позбавити окупантів можливості вести активні бойові дії. За словами аналітика, якщо щомісяця ліквідовувати 50 000 загарбників, ворог втрачатиме цілий армійський корпус. Водночас Москва наразі здатна поповнювати особовий склад лише на 35 – 40 тисяч військовослужбовців щомісяця.