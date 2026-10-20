Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовий експерт Сергій Грабський. Сили оборони завдають ураження на випередження ще на підходах загарбників до сірої зони, значно уповільнюючи їхнє просування. Водночас Москва зараз здатна поповнювати особовий склад лише на 35 – 40 тисяч осіб щомісяця.

Скільки живої сили має ворог

За оцінкою аналітика, досягнення щомісячних втрат окупантів у 50 000 бійців здатне паралізувати наступальний потенціал ворожого угруповання на багатьох ділянках фронту. Проте для досягнення такого результату українській армії доводиться витримувати колосальний тиск.

Треба усвідомити, що противника ще дуже-дуже багато. І навіть якщо припустити, що їх 700 000, то 50 000 – це менше ніж 10% на місяць. Противник може відновлювати десь до 35 – 40 тисяч. Ця арифметика – це гра вдовгу, але це єдина гра, яку ми можемо сьогодні вести з противником для того, щоб витримати цей шалений тиск і робити все можливе для переходу до більш активних бойових дій,

– каже Сергій Грабський.

Загроза Starlink та найманці Кремля

Військовий експерт також звернув увагу на небезпеку технологічної залежності сил безпеки й оборони. На його переконання, повна прив'язка до приватної супутникової мережі Starlink несе ризики для національної безпеки, оскільки технічні збої або зниження швидкості негативно впливають на роботу дронів-перехоплювачів і далекобійного озброєння. Тому державі вкрай необхідно створювати альтернативні засоби зв'язку.

Окремо Грабський зупинився на використанні Москвою рекрутів з країн Африки та Латинської Америки. Завдяки нафтовим надходженням російське керівництво купує іноземців та відправляє їх на штурми без повернення, перетворюючи на "одноразових солдатів" задля розвідки боєм та виснаження українських запасів боєприпасів.

Фейки ворога та потреба в людях

Експерт наголосив, що дезінформаційні заяви Кремля про нібито взяття українських міст, зокрема Добропілля, спрямовані на створення ілюзії "перемог" для російської телевізійної аудиторії. Натомість спроби інфільтрації диверсантів ворога, які спостерігаються біля Куп'янська, вимагають належного посилення військових лав України.

Для таких дій робота не пошлеш, робот тут не впорається. Для таких дій потрібні люди. Тому критично необхідно робити все можливе для того, щоб мобілізація була посилена. Ніхто за нас цю роботу не зробить. Люди є критично важливим елементом нашої перемоги,

– підкреслив військовий експерт.

Додамо, що станом на 20 жовтня втрати живої сили окупантів від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1 мільйон 568 тисяч осіб.