Об этом сообщили Силы беспилотных систем ВС Украины.

Какие результаты показали СБС в октябре?

По данным военных, три самых высоких суточных показателя поражения личного состава противника за все время наблюдений были зафиксированы именно в октябре 2026 года.



В тройку самых результативных дней вошли:

17 октября – 657 поражений личного состава противника;

4 октября – 637 поражений;

13 октября – 633 поражения.

Таким образом, 17 октября подразделения СБС установили новый абсолютный рекорд, превзойдя предыдущий максимум на 20 поражений.

Статистика поражений противника / Фото СБС

В Силах беспилотных систем подчеркнули, что все три лучших результата за весь период наблюдений были зафиксированы лишь за первые 17 дней октября.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ назвал потери российской армии с начала 2026 года и определил месяц, когда украинские защитники уничтожили наибольшее количество оккупантов.