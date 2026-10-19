Повідомили Сили безпілотних систем ЗС України.

Які результати показали СБС у жовтні?

За даними оборонців, три найвищі добові показники ураження особового складу противника за весь час спостережень зафіксували саме в жовтні 2026 року.



До трійки найрезультативніших днів увійшли:

17 жовтня — 657 уражень особового складу противника;

4 жовтня — 637 уражень;

13 жовтня — 633 ураження.

Таким чином, 17 жовтня підрозділи СБС встановили новий абсолютний рекорд, перевершивши попередній максимум на 20 уражень.

Статистика уражень противника / Фото СБС

У Силах безпілотних систем наголосили, що всі три найкращі результати за весь період спостережень зафіксували лише за перші 17 днів жовтня.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ назвав втрати російської армії з початку 2026 року та визначив місяць, коли українські захисники знищили найбільше окупантів.