Повідомили Сили безпілотних систем ЗС України.
Які результати показали СБС у жовтні?
За даними оборонців, три найвищі добові показники ураження особового складу противника за весь час спостережень зафіксували саме в жовтні 2026 року.
До трійки найрезультативніших днів увійшли:
- 17 жовтня — 657 уражень особового складу противника;
- 4 жовтня — 637 уражень;
- 13 жовтня — 633 ураження.
Таким чином, 17 жовтня підрозділи СБС встановили новий абсолютний рекорд, перевершивши попередній максимум на 20 уражень.
Статистика уражень противника / Фото СБС
У Силах безпілотних систем наголосили, що всі три найкращі результати за весь період спостережень зафіксували лише за перші 17 днів жовтня.
Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ назвав втрати російської армії з початку 2026 року та визначив місяць, коли українські захисники знищили найбільше окупантів.