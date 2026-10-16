Динаміка знищення ворога залишається стабільно високою протягом усього року, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Як змінювалися втрати ворога за місяцями?

Згідно з офіційними даними, найменше втрат Росія зазнала у лютому – 26 090 осіб. Проте вже з весни цифри почали стрімко зростати. У березні, квітні та травні українські військові ліквідовували в середньому по 32–33 тисячі загарбників щомісяця.

Влітку інтенсивність боїв лише посилилася. У червні втрати ворога сягнули 39 290 осіб, а в липні та серпні перетнули позначку у 42 тисячі. Абсолютним рекордом 2026 року став вересень, коли армія агресора недорахувалася 46 230 військовослужбовців.

Втрати окупантів з початку 2026 року / Фото Генштаб ЗСУ

Скільки всього окупантів уже втратила Росія?

Нагадаємо, раніше ми писали, що загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність російської армії скоротилася вже приблизно на 1,5 мільйона осіб. Зокрема, станом на 15 жовтня загальні бойові втрати Росії становлять близько 1 559 230 солдатів. Окрім живої сили, ворог щодня втрачає десятки одиниць важкої техніки, артилерійських систем та безпілотників.