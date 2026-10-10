О текущих потерях противника сообщили в Генштабе ВСУ.

Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения по 10 октября 2026 года потери оккупантов составляют:

личного состава – около 1 550 910 (+1 420) человек;

танков – 12 406 (+4);

боевых бронированных машин – 25 515 (+6);

артиллерийских систем – 51 000 (+50);

РСЗО – 2 201 (+2);

средств ПВО – 1 699 (+6);

самолетов – 443 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 556 926 (+1 591);

наземных робототехнических комплексов – 2 917 (+9);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 160 946 (+534);

специальной техники – 4 812 (+2);

крылатых ракет – 5 126 (+0).



Потери России в войне по состоянию на 10 октября 2026 года / Инфографика Генштаба