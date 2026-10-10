О текущих потерях противника сообщили в Генштабе ВСУ.

Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения по 10 октября 2026 года потери оккупантов составляют:

  • личного состава – около 1 550 910 (+1 420) человек;
  • танков – 12 406 (+4);
  • боевых бронированных машин – 25 515 (+6);
  • артиллерийских систем – 51 000 (+50);
  • РСЗО – 2 201 (+2);
  • средств ПВО – 1 699 (+6);
  • самолетов – 443 (+0);
  • вертолетов – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 556 926 (+1 591);
  • наземных робототехнических комплексов – 2 917 (+9);
  • кораблей/катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 160 946 (+534);
  • специальной техники – 4 812 (+2);
  • крылатых ракет – 5 126 (+0).

Потери России в войне по состоянию на 10 октября 2026 года / Инфографика Генштаба
Потери России в войне по состоянию на 10 октября 2026 года / Инфографика Генштаба