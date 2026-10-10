Про актуальні втрати ворога розповіли у Генштабі ЗСУ.

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення до 10 жовтня 2026 року втрати окупантів становлять:

  • особового складу – близько 1 550 910 (+1 420) осіб;
  • танків – 12 406 (+4);
  • бойових броньованих машин – 25 515 (+6);
  • артилерійських систем – 51 000 (+50);
  • РСЗВ – 2 201 (+2);
  • засобів ППО – 1 699 (+6);
  • літаків – 443 (+0);
  • гелікоптерів – 356 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 556 926 (+1 591);
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 917 (+9);
  • кораблів/катерів – 35 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 160 946 (+534;
  • спеціальної техніки – 4 812 (+2);
  • крилатих ракет – 5 126 (+0).

Втрати Росії у війні на 10 жовтня 2026 року / Інфографіка Генштабу
Втрати Росії у війні на 10 жовтня 2026 року / Інфографіка Генштабу