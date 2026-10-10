Про актуальні втрати ворога розповіли у Генштабі ЗСУ.
Які втрати Росії?
З початку повномасштабного вторгнення до 10 жовтня 2026 року втрати окупантів становлять:
- особового складу – близько 1 550 910 (+1 420) осіб;
- танків – 12 406 (+4);
- бойових броньованих машин – 25 515 (+6);
- артилерійських систем – 51 000 (+50);
- РСЗВ – 2 201 (+2);
- засобів ППО – 1 699 (+6);
- літаків – 443 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 556 926 (+1 591);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 917 (+9);
- кораблів/катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 160 946 (+534;
- спеціальної техніки – 4 812 (+2);
- крилатих ракет – 5 126 (+0).
Втрати Росії у війні на 10 жовтня 2026 року / Інфографіка Генштабу