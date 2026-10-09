О текущих потерях противника сообщили в Генштабе ВСУ.
Каковы потери России?
С начала полномасштабного вторжения по 9 октября 2026 года потери оккупантов составляют:
- личного состава – около 1 549 490 (+1 710) человек;
- танков – 12 402 (+3);
- боевых бронированных машин – 25 509 (+7);
- артиллерийских систем – 50 950 (+67);
- РСЗО – 2 199 (+5);
- средств ПВО – 1 693 (+1);
- самолетов – 443 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 555 335 (+1 757);
- наземных робототехнических комплексов – 2 908 (+18);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 160 412 (+617);
- специальной техники – 4 810 (+4);
- крылатых ракет – 5 126 (+0).
Потери противника по состоянию на 9 октября / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что " в сентябре российская армия потеряла " 42–43 тысячи военных, однако не добилась существенных успехов на фронте. По словам президента, несмотря на значительные потери, российское руководство продолжает наступательные действия, не обращая внимания на гибель собственных солдат.