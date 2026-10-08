Соответствующее заявление сделал Владимир Зеленский во время совместного с министром иностранных дел Великобритании Эдом Милибендом общения с журналистами, сообщает УНИАН. Они осмотрели место ракетного удара россиян по многоэтажному дому в Прилуках.

Путин не обращает внимания на потери

По словам Зеленского, еще в начале года ежемесячные потери захватчиков превышали 30 тысяч человек, а за сентябрь этот показатель достиг 42 – 43 тысяч. Несмотря на такие масштабы потерь, российскому руководству безразлична гибель собственных солдат. "Но это их дело – так думать, относиться к людям именно так", – сказал президент.

Зеленский добавил, что для Украины каждая потеря – это трагедия, как и гибель 22 человек в Прилуках в результате российского удара.

Если Путин не считает тысячи каждый месяц, то для меня, для нас, для всех людей, я уверен, что каждый ребенок – это трагедия для семьи, для Украины. Мы теряем просто детей. Почему? Ради одного человека,

– подчеркнул глава государства.

Отдельно президент раскритиковал решение ЕС отменить санкции против двух российских олигархов, назвав их ужасной ошибкой. Поэтому украинская делегация отправится в Брюссель для усиления давления на агрессора.

И, конечно, наша делегация приедет в Брюссель со списком. Они сняли санкции с двоих, мы представим список еще из 10 человек. Так, конечно, мы будем бороться. Конечно, мы должны это сделать. Если не мы, то кто?

– добавил Зеленский.

Всвою очередь, Великобритания ужесточила санкции против России, введя новые ограничения в отношении ее финансового сектора и "теневого флота". В обновленный санкционный список Лондон добавил 26 новых объектов и 12 судов.