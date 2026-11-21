Военный рассказал о ситуации на Лиманском направлении / Скриншот из видео 66-й ОМБр
Около 80 % своих потерь в зоне ответственности 66-й ОМБр российские оккупационные войска несут при попытках форсировать реку Черный Жеребец. Там удается эффективно выбивать оккупантов на подступах к воде, где фактически действует сплошная зона огня.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал пресс-секретарь 66-й ОМБр имени Святослава Храброго Василий Денисюк. По его словам, ситуация в зоне ответственности бригады остается напряженной, а противник не прекращает штурмовые действия, подтягивая дополнительные силы с других направлений.
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Что происходит у реки Черный Жеребец?
Как подчеркнул Денисюк, фактически сейчас река стала большой кил-зоной, где обнаруживается значительное количество личного состава противника. Их успешно уничтожают.
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Все немногочисленные мосты и переправы находятся под полным огневым контролем разведки, артиллерии и ударных БПЛА украинских защитников. При этом оккупанты пытаются преодолевать воду даже вплавь, несмотря на низкую температуру.
Около 80% потерь сегодня противник несет именно при попытках преодолеть реку. Не так много непосредственно на линии боевого столкновения, поскольку большинство групп туда даже не могут добраться
Военный рассказал о ситуации на Лиманском направлении: смотрите видео 24 Канала
Уже сейчас на фронте фактически не осталось "зеленки". Поэтому враг пытается передвигаться под туманами и дождями, когда сложнее работать дронами. Известно, что врагу приказали вернуть утраченные территории в ходе операции "Вивальди", поэтому штурмы будут продолжаться. Зато небоевые потери врага от обморожений и недостаточного снабжения зимой будут только расти.
Напомним, в октябре бойцы 63-й ОМБр провели двухдневную операцию по эвакуации 8 гражданских в Лимане. Известно, что во время атаки вражеского FPV-дрона один из воинов прикрыл людей своим телом и получил тяжелое ранение.
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