Об этом в эфире 24 Канала рассказал пресс-секретарь 66-й ОМБр имени Святослава Храброго Василий Денисюк. По его словам, ситуация в зоне ответственности бригады остается напряженной, а противник не прекращает штурмовые действия, подтягивая дополнительные силы с других направлений.

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Как подчеркнул Денисюк, фактически сейчас река стала большой кил-зоной, где обнаруживается значительное количество личного состава противника. Их успешно уничтожают.

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Все немногочисленные мосты и переправы находятся под полным огневым контролем разведки, артиллерии и ударных БПЛА украинских защитников. При этом оккупанты пытаются преодолевать воду даже вплавь, несмотря на низкую температуру.

Около 80% потерь сегодня противник несет именно при попытках преодолеть реку. Не так много непосредственно на линии боевого столкновения, поскольку большинство групп туда даже не могут добраться– подчеркнул военный.

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Уже сейчас на фронте фактически не осталось "зеленки". Поэтому враг пытается передвигаться под туманами и дождями, когда сложнее работать дронами. Известно, что врагу приказали вернуть утраченные территории в ходе операции "Вивальди", поэтому штурмы будут продолжаться. Зато небоевые потери врага от обморожений и недостаточного снабжения зимой будут только расти.

Напомним, в октябре бойцы 63-й ОМБр провели двухдневную операцию по эвакуации 8 гражданских в Лимане. Известно, что во время атаки вражеского FPV-дрона один из воинов прикрыл людей своим телом и получил тяжелое ранение.