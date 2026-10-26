Прикрыл собой от удара дрона: бойцы 63-й ОМБр спасли 8 гражданских из Лимана

О подробностях спецоперации сообщили в 63-й ОМБр.

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Подробности спасения мирных жителей

Эвакуацию гражданских лиц организовали бойцы 7-й роты 3-го механизированного батальона после выполнения своей основной боевой задачи. Узнав о заблокированных в городе людях, они взялись спасать людей в условиях российских засад и атак вражеских FPV-дронов.

На земле действовала сводная ударно-поисковая группа, в которую вошли украинские защитники, а также французские и американские легионеры с позывными "Флэш", "Ковбой", "Спад", "Чандра" и "Фанта". Координацию с воздуха осуществляла аэроразведка, которая выявляла вражеские засады и прокладывала безопасные маршруты. Логистику и сложную переправу на бронемашинах MaxxPro обеспечили минометная батарея и подразделение НРК.

На завершающем этапе вражеский FPV засек и совершил атаку на группу. Но один из бойцов прикрыл собой гражданских, получив тяжелое ранение– рассказали в бригаде.

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Там добавили, что благодаря оперативным действиям разведовзвода раненого бойца удалось своевременно эвакуировать и оказать ему медицинскую помощь.

Кого удалось спасти

Среди восьми спасенных – пожилая женщина, трое людей с инвалидностью в инвалидных креслах и мужчина с тяжелым ранением ноги. В итоге гражданских лиц доставили в безопасное место, заверили в бригаде.

Ценой сверхчеловеческих усилий, здоровья, а порой и жизни наших воинов, мы вытаскиваем людей из самого ада. Третий армейский корпус в очередной раз настойчиво призывает граждан: покидайте прифронтовые населенные пункты заблаговременно! Не ждите, пока спасение станет невозможным– подчеркнули в Третьем армейском корпусе.

Напомним, председатель Рады резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что российские войска полностью утратили инициативу на передовой и больше не способны наступать по широкому фронту. По его словам, единичные тактические продвижения оккупантов фиксируются исключительно на участках длительных боев, где территория полностью разрушена