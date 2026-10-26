Прикрив собою від удару дрона: бійці 63-ї ОМБр врятували 8 цивільних з Лимана

Бійці 63 ОМБр провели надскладну евакуацію з Лимана / Скриншот з відео
Бійці 63-ї окремої механізованої бригади провели дводенну операцію з евакуації 8 цивільних у Лимані. Під час атаки ворожого FPV-дрона один із воїнів прикрив людей собою та зазнав важкого поранення.
Про деталі спецоперації повідомили у 63-й ОМБр.
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Деталі порятунку цивільних
Евакуацію цивільних організували бійці 7-ї роти 3-го механізованого батальйону після виконання свого основного бойового завдання. Дізнавшись про заблокованих у місті людей, вони взялися рятувати їх в умовах російських засідок і атак ворожих FPV-дронів.
На землі працювала зведена ударно-пошукова група, до якої увійшли українські захисники, а також французькі та американські легіонери з позивними "Флеш", "Ковбой", "Спад", "Чандра" та "Фанта". Координацію з неба здійснювала аеророзвідка, яка виявляла ворожі засідки та прокладала безпечні маршрути. Логістику та складну переправу на бронемашинах MaxxPro забезпечили мінометна батарея та підрозділ НРК.
На завершальному етапі ворожий FPV засік і атакував групу. Але один із бійців прикрив собою цивільних, зазнавши важкого поранення
Там додали, що завдяки оперативним діям розвідвзводу пораненого воїна вдалося вчасно евакуювати та надати йому медичну допомогу.
Кого вдалося врятувати
Серед вісьмох врятованих – літня жінка, троє людей з інвалідністю на кріслах колісних і чоловік із важким пораненням ноги. Зрештою цивільних доставили до безпечного місця, запевнили у бригаді.
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Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що російські війська втратили суцільну ініціативу на передовій і більше не здатні наступати широким фронтом. За його словами, поодинокі тактичні просування окупантів фіксують виключно на ділянках тривалих боїв, де територія вщент зруйнована.
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