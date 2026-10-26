Прикрив собою від удару дрона: бійці 63-ї ОМБр врятували 8 цивільних з Лимана

Про деталі спецоперації повідомили у 63-й ОМБр.

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Деталі порятунку цивільних

Евакуацію цивільних організували бійці 7-ї роти 3-го механізованого батальйону після виконання свого основного бойового завдання. Дізнавшись про заблокованих у місті людей, вони взялися рятувати їх в умовах російських засідок і атак ворожих FPV-дронів.

На землі працювала зведена ударно-пошукова група, до якої увійшли українські захисники, а також французькі та американські легіонери з позивними "Флеш", "Ковбой", "Спад", "Чандра" та "Фанта". Координацію з неба здійснювала аеророзвідка, яка виявляла ворожі засідки та прокладала безпечні маршрути. Логістику та складну переправу на бронемашинах MaxxPro забезпечили мінометна батарея та підрозділ НРК.

На завершальному етапі ворожий FPV засік і атакував групу. Але один із бійців прикрив собою цивільних, зазнавши важкого поранення– розповіли у бригаді.

Там додали, що завдяки оперативним діям розвідвзводу пораненого воїна вдалося вчасно евакуювати та надати йому медичну допомогу.

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Кого вдалося врятувати

Серед вісьмох врятованих – літня жінка, троє людей з інвалідністю на кріслах колісних і чоловік із важким пораненням ноги. Зрештою цивільних доставили до безпечного місця, запевнили у бригаді.

Ціною надлюдських зусиль, здоров'я, а часом і життя наших воїнів, ми витягуємо людей із самого пекла. Третій армійський корпус вкотре наполегливо закликає громадян: виїжджайте з прифронтових населених пунктів завчасно! Не чекайте, поки порятунок стане неможливим– наголосили у Третьому армійському корпусі.

Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що російські війська втратили суцільну ініціативу на передовій і більше не здатні наступати широким фронтом. За його словами, поодинокі тактичні просування окупантів фіксують виключно на ділянках тривалих боїв, де територія вщент зруйнована.