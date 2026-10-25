Російські війська повністю втратили ініціативу, – голова Ради резервістів України

Про це він детально розповів в ефірі 24 Каналу.

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Яка ситуація на найважчих напрямках

За словами військового, риторика щодо обстановки на лінії зіткнення суттєво змінилася. Зараз усе частіше лунає фраза про те, що ворог лише намагається наступати, а не проводить масштабні операції. Окремі просування росіян відбуваються виключно в місцях довготривалих боїв, де територія повністю зруйнована.

Іван Тимочко наголосив, що російські військові оглядачі самі визнають відступ своїх підрозділів на деяких ділянках. На окремих напрямках Сили оборони України ефективно завдають контрударів. Покровсько-Мирноградський, Костянтинівський та Оріхівський напрямки залишаються складними для оборони. Втім, російська армія не змогла провести жодної операції оперативного рівня.

Зараз усе частіше лунає фраза про те, що ворог лише намагається наступати, а не проводить масштабні наступальні операції. Просування, які в них подекуди відбуваються, – це виключно території тривалих боїв, де все вже випалено й зруйновано вщент– каже військовий.

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Іван Тимочко про ситуацію на фронті: дивіться відео

Рекордні втрати ворога

Окрім втрати ініціативи, окупаційні війська зазнають рекордних втрат у живій силі. Протягом останнього місяця зафіксовано вже три рекорди, коли добові втрати загарбників перевищували дві тисячі знищених солдатів. "Російська армія наразі діє на межі своїх можливостей. Коли добові втрати сягають понад 2 000 бійців, а результату оперативного рівня немає, це вказує на швидке вичерпання наступального ресурсу ворога", – зазначає Іван Тимочко.