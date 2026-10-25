Российские войска полностью потеряли инициативу, – глава Рады резервистов Украины

Об этом он подробно рассказал в эфире 24 Канала.

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Какая ситуация на самых тяжелых направлениях

По словам военного, риторика относительно обстановки на линии соприкосновения существенно изменилась. Сейчас все чаще звучит фраза о том, что враг лишь пытается наступать, а не проводит масштабные операции. Отдельные продвижения россиян происходят исключительно в местах длительных боев, где территория полностью разрушена.

Иван Тимочко подчеркнул, что российские военные обозреватели сами признают отступление своих подразделений на некоторых участках. На отдельных направлениях Силы обороны Украины эффективно наносят контрудары. Покровско-Мирноградское, Константиновское и Ореховское направления остаются сложными для обороны. Впрочем, российская армия не смогла провести ни одной операции оперативного уровня.

Сейчас все чаще звучит фраза о том, что враг лишь пытается наступать, а не проводит масштабные наступательные операции. Прорывы, которые у них местами происходят, – это исключительно территории длительных боев, где все уже выжжено и разрушено до основания, – говорит военный.

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Иван Тимочко о ситуации на фронте: смотрите видео

Рекордные потери врага

Помимо потери инициативы, оккупационные войска и понесут рекордные потери в живой силе.За последний месяц зафиксировано уже три рекорда, когда суточные потери захватчиков превышали две тысячи уничтоженных солдат. "Российская армия сейчас действует на пределе своих возможностей. Когда суточные потери достигают более 2 000 бойцов, а результата на оперативном уровне нет, это указывает на быстрое исчерпание наступательного потенциала врага", – отмечает Иван Тимочко.