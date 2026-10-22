Председатель Рады резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко в эфире 24 Канала заявил, что противник уже задействовал максимум ресурсов.

Почему Кремль не заинтересован в переговорах?

На Лиманском и Александровском направлениях оккупанты вынуждены сдерживать украинские войска, а в районе Константиновки и Доброполья поддерживают интенсивность ударов в чрезвычайно тяжелых условиях. На боеспособность российских войск также существенно повлияет изменение погодных условий.

По словам военного, российское руководство не стремится к миру на данном этапе войны.

Путину совершенно неинтересно сейчас выходить на переговоры о прекращении огня или мирные переговоры до проведения выборов в США. Ему важно понять баланс политических сил и насколько Трамп будет нужен Кремлю в дальнейшем,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Он подчеркнул, что риски эскалации в отношении стран Балтии растут из-за непредсказуемой позиции США и попыток России манипулировать избирательными технологиями. Однако ведение войны на два фронта создаст риски внутреннего коллапса для самой России. Для противодействия этим угрозам Украине важно активно привлекать влиятельные общественные и религиозные организации в США, в частности протестантские общины.

Дипломатические нюансы и назначение посла в США

Кроме того, Тимочко прокомментировал дипломатический регламент относительно назначения посла Украины в США, призвав учитывать процедуру получения агремана.

Согласие на пребывание дипломата дается принимающей страной. Это сложный процесс. Если бы с американской стороной все шло абсолютно гладко, такой дипломат уже давно был бы назначен,

– подытожил Тимочко.

Ранее обозреватель пояснял, что " Россия рассчитывает захватить всю территорию Донецкой области " до конца года. Хотя уже сейчас можно утверждать, что наступательная операция оккупантов в Донецкой области проваливается. Врагу не удается продвигаться на большинстве направлений, а местами там даже отступают.

По словам военного, реальная ситуация на поле боя кардинально отличается от заявлений российской пропаганды.