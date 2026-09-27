Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель Рады резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. По его словам, реальная ситуация на поле боя кардинально отличается от заявлений российской пропаганды. Силы обороны Украины контролируют ключевые участки фронта.

Что происходит в Донецкой области?

Наибольшая интенсивность боев сейчас сосредоточена на Добропольском и Константиновском направлениях, где ежесуточно фиксируется до нескольких десятков боевых столкновений.

Российские оккупанты рассказывают бред о "окружении Доброполья". Это абсолютный бред, хотя враг намерен захватить город в течение осени. Несмотря на это, Доброполье полностью находится под контролем Сил обороны. Враг давно рассказывал о мнимых победах, но реальных успехов на этих направлениях нет

Сейчас все яснее видно, что российская наступательная операция проваливается. По крайней мере, на большинстве направлений она локализована до такой степени, что россияне не продвигаются. Кое-где они отступают и даже попадают в окружение,

– сказал Тимочко.

Какова ситуация на фронте: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что в ночь на 27 сентября Силы обороны нанесли удар по базе запуска ударных беспилотников в Донецке. Кроме того, в Луганской области под удар попали два склада с боеприпасами.