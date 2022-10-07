За вчерашний день, 6 октября, ВСУ ликвидировали по меньшей мере 350 оккупантов. Также российская армия лишилась очередных танков и боевых бронированных машин.
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Актуальные потери врага
Итак, начиная с 24 февраля и по состоянию на утро 7 октября российские силы потеряли:
- личного состава – 61 680 (+350) человек;
- танков – 2 466 (+17) единиц;
- боевых бронированных машин – 5 093 (+29) единицы;
- артиллерийских систем – 1 455 (+31) единиц;
- РСЗО – 344 (+0) единицы;
- средств ПВО – 177 (+0) единиц;
- самолетов – 266 (+0) единиц;
- вертолетов – 233 (+1) единицы;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 067 (+20) единиц;
- крылатых ракет – 246 (+0);
- кораблей и катеров – 15 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 862 (+8) единицы;
- специальной техники – 135 (+1) единиц.
Наибольшие потери враг понес на Краматорском и Криворожском направлениях.
Потери врага на 7 октября / Генштаб ВСУ