За вчерашний день, 6 октября, ВСУ ликвидировали по меньшей мере 350 оккупантов. Также российская армия лишилась очередных танков и боевых бронированных машин.

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Актуальные потери врага

Итак, начиная с 24 февраля и по состоянию на утро 7 октября российские силы потеряли:

личного состава – 61 680 (+350) человек;

танков – 2 466 (+17) единиц;

боевых бронированных машин – 5 093 (+29) единицы;

артиллерийских систем – 1 455 (+31) единиц;

РСЗО – 344 (+0) единицы;

средств ПВО – 177 (+0) единиц;

самолетов – 266 (+0) единиц;

вертолетов – 233 (+1) единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 067 (+20) единиц;

крылатых ракет – 246 (+0);

кораблей и катеров – 15 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 862 (+8) единицы;

специальной техники – 135 (+1) единиц .

Наибольшие потери враг понес на Краматорском и Криворожском направлениях.



Потери врага на 7 октября / Генштаб ВСУ