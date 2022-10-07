За вчорашній день, 6 жовтня, ЗСУ ліквідували щонайменше 350 окупантів. Також російська армія втратила чергові танки та бойові броньовані машини.
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Актуальні втрати ворога
Отже, починаючи від 24 лютого й станом на ранок 7 жовтня російські сили втратили:
- особового складу – 61 680 (+350) осіб;
- танків – 2 466 (+17) одиниць;
- бойових броньованих машин – 5 093 (+29) одиниці;
- артилерійських систем – 1 455 (+31) одиниць;
- РСЗВ – 344 (+0) одиниці;
- засоби ППО – 177 (+0) одиниць;
- літаків – 266 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 233 (+1) одиниці;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1067 (+20) одиниць;
- крилаті ракети – 246 (+0);
- кораблі та катери – 15 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 862 (+8) одиниці;
- спеціальна техніка – 135 (+1).
Найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.
Втрати ворога станом на 7 жовтня / Генштаб ЗСУ
Як ЗСУ знищують окупантів на нашій землі
- Українська авіація протягом минулої доби завдала 23 удари. Підтверджено ураження опорного пункту, 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, 7 зенітних ракетних комплексів ворога.
- На Півдні російська армія зазнала таких втрат: 105 окупантів, 8 танків, 18 крупнокаліберних гаубиць "Мста-С" та "Мста-Б", самохідна гармата "Піон", гармата-гаубиця 152-го калібру, 4 міномети, 15 одиниць автобронетехніки та 3 склади з боєприпасами в Баштанському і Бериславському районах.
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