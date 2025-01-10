Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 804930 (+1830) человек,
- танков – 9741 (+10);
- боевых бронированных машин – 20253 (+32);
- артиллерийских систем – 21789 (+24);
- РСЗО – 1260 (+0);
- средств ПВО – 1041 (+3);
- самолетов – 369 (+0);
- вертолетов – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 21884 (+71);
- крылатых ракет – 3017 (+3);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 33473 (+86);
- специальной техники – 3689 (+3).
Потери врага на 10 января 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ