Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Больше, чем во Вторую мировую: Остин назвал потери России

Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 804930 (+1830) человек,
  • танков – 9741 (+10);
  • боевых бронированных машин – 20253 (+32);
  • артиллерийских систем – 21789 (+24);
  • РСЗО – 1260 (+0);
  • средств ПВО – 1041 (+3);
  • самолетов – 369 (+0);
  • вертолетов – 331 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 21884 (+71);
  • крылатых ракет – 3017 (+3);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 33473 (+86);
  • специальной техники – 3689 (+3).


Потери врага на 10 января 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ