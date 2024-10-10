При этом общие потери врага достигли более 665 тысяч оккупантов. Обновленную статистику опубликовал Генштаб ВСУ,
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Потери врага 10 октября
- личного состава – около 665200 (+1080) человек,
- танков – 8945 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 17765 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 19263 (+41) ед,
- РСЗО – 1225 (+2) ед,
- средства ПВО – 976 (+3) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 16767 (+49),
- крылатые ракеты – 2619 (+1),
- корабли / катера – 28 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 26314 (+74) ед,
- специальная техника – 3386 (+1).
Потери врага на 10 октября / Инфографика Генштаба