При цьому загальні втрати ворога сягнули понад 665 тисяч окупантів. Оновлену статистику опублікував Генштаб ЗСУ,

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Втрати ворога 10 жовтня

  • особового складу – близько 665200 (+1080) осіб,
  • танків – 8945 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 17765 (+14) од,
  • артилерійських систем – 19263 (+41) од,
  • РСЗВ – 1225 (+2) од,
  • засоби ППО – 976 (+3) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16767 (+49),
  • крилаті ракети – 2619 (+1),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26314 (+74) од,
  • спеціальна техніка – 3386 (+1).

Втрати ворога на 10 жовтня / Інфографіка Генштабу