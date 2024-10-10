При цьому загальні втрати ворога сягнули понад 665 тисяч окупантів. Оновлену статистику опублікував Генштаб ЗСУ,
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Втрати ворога 10 жовтня
- особового складу – близько 665200 (+1080) осіб,
- танків – 8945 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 17765 (+14) од,
- артилерійських систем – 19263 (+41) од,
- РСЗВ – 1225 (+2) од,
- засоби ППО – 976 (+3) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16767 (+49),
- крилаті ракети – 2619 (+1),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26314 (+74) од,
- спеціальна техніка – 3386 (+1).
Втрати ворога на 10 жовтня / Інфографіка Генштабу