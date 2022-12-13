По россиянам ударили бойцы 3-го отдельного полка СпП имени князя Святослава Храброго. Атака завершилась для захватчиков потерями среди личного состава.

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Спецназовцы ударили по россиянам

В Командовании Сил специальных операций ВС Украины рассказали о точной работе операторов ССО с использованием ударного БПАК на одном из операционных направлений.

При поддержке наступательных действий Сил Обороны в результате первого удара они уничтожили расчет ПТРК врага.

Вторым дроном-камикадзе утилизировали еще большее живой силы оккупационных войск.

Удачная охота для наших ребят, в общей сложности имеем 4 "хороших россиян" (3 – "300" и 1 – "200"). Работаем дальше!

– говорится в сообщении.

Смотрите видео, как ССО ударили по оккупантам:

Общие потери врага по состоянию на 13 декабря

С начала полномасштабной войны российские оккупационные войска терпят немалые потери. По состоянию на 13 декабря украинские защитники и защитницы уже ликвидировали 95 260 захватчиков.

Кроме этого россияне стремительно теряют уйму своей техники, единица которой иногда стоит миллионы долларов. В частности, Силы обороны уже испепелили: