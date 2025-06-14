В целом армия оккупантов уменьшилась уже на 1 002 690 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери России по состоянию на 14 июня
С начала полномасштабного вторжения России ориентировочно потеряла:
- личного состава – около 1 002 690 (+1130) человек;
- танков – 10 937 (+3);
- боевых бронированных машин – 22 798 (+7);
- артиллерийских систем – 29 157 (+52);
- РСЗО – 1 417 (+1);
- средств ПВО – 1 185 (+1);
- самолетов – 416 (+0);
- вертолетов – 337 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 40 586 (+79);
- крылатых ракет – 3 337 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 51 928 (+107);
- специальной техники – 3 914 (+0).
Потери России по состоянию на 14 июня / Инфографика Генштаба
К слову, на днях МиГ-29 Воздушных сил Украины уничтожил пункт управления БпЛА россиян и их склады на Запорожском направлении.