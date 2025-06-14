В целом армия оккупантов уменьшилась уже на 1 002 690 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России по состоянию на 14 июня

С начала полномасштабного вторжения России ориентировочно потеряла:

  • личного состава – около 1 002 690 (+1130) человек;
  • танков – 10 937 (+3);
  • боевых бронированных машин – 22 798 (+7);
  • артиллерийских систем – 29 157 (+52);
  • РСЗО – 1 417 (+1);
  • средств ПВО – 1 185 (+1);
  • самолетов – 416 (+0);
  • вертолетов – 337 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 40 586 (+79);
  • крылатых ракет – 3 337 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 51 928 (+107);
  • специальной техники – 3 914 (+0).

Потери России 14 июня

Потери России по состоянию на 14 июня / Инфографика Генштаба

К слову, на днях МиГ-29 Воздушных сил Украины уничтожил пункт управления БпЛА россиян и их склады на Запорожском направлении.