В целом армия оккупантов уменьшилась уже на 1 002 690 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России по состоянию на 14 июня

С начала полномасштабного вторжения России ориентировочно потеряла:

личного состава – около 1 002 690 (+1130) человек;

танков – 10 937 (+3);

боевых бронированных машин – 22 798 (+7);

артиллерийских систем – 29 157 (+52);

РСЗО – 1 417 (+1);

средств ПВО – 1 185 (+1);

самолетов – 416 (+0);

вертолетов – 337 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 40 586 (+79);

крылатых ракет – 3 337 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 51 928 (+107);

специальной техники – 3 914 (+0).

Потери России по состоянию на 14 июня / Инфографика Генштаба

К слову, на днях МиГ-29 Воздушных сил Украины уничтожил пункт управления БпЛА россиян и их склады на Запорожском направлении.