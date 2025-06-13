Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского. Он поблагодарил защитников за профессионализм.

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Какие потери россиян в технике

По данным Сырского, с начала этого года защитники поразили 2 748 боевых бронированных машин и 1 262 танка российских оккупантов.

Спасибо защитникам и защитницам за несокрушимость и профессионализм. Продолжаем уничтожать врага и его технику. Борьба продолжается,

– написал главнокомандующий ВСУ.

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Напомним, по состоянию на утро четверга, 12 июня, Генштаб ВСУ отчитался о ликвидации более миллиона российских оккупантов.

По состоянию на пятницу, 13 июня, страна-агрессорка потеряла 22 791 боевую бронированную машину, 10 934 танка, 1 416 РСЗО, 1 184 средства ПВО и 51 821 единицу автомобильной техники и автоцистерн.