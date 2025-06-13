В России растет недовольство вокруг Кремля, и этот процесс будет только усиливаться. На это повлияли ликвидации российских командиров на территории страны-агрессора и операция СБУ по уничтожению стратегической авиации врага. Стены вокруг диктатора Владимира Путина сжимаются и он не может позволить себе еще такие ошибки и катастрофы. Ведь в Кремле есть люди, которые с радостью заменят диктатора.

Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью 24 Каналу также отметил, что растет недовольство и в российских силовых структурах. Больше о ситуации в России, спецоперации Украины и способны ли оккупанты захватить 4 области до конца 2025 года – читайте далее в материале.

Не пропустите 1 миллион потерь России: как и где Украина уничтожает вражескую армию и как это влияет на войну

Спецоперации СБУ в России могут стать переломным моментом в войне

По данным Службы Безопасности Украины, по Керченскому мосту нанесли удар подводным взрывным устройством. Как вы реагируете на эту очередную атаку Украины на Керченский мост?

Прежде всего мы, наблюдатели за пределами Украины, или ждали, или были удивлены тем, что Керченский мост не атаковали раньше. Конечно, недавно уже нанесли удар и это имело эффект. Однако СБУ в последнее время действует особенно активно, проводя удивительно дерзкие операции.

Эта атака, хотя детали и масштабы повреждений Керченского моста пока неизвестны, снова демонстрирует, что Украина и ее спецслужбы способны наносить удары по российским военным объектам и инфраструктуре практически по своему усмотрению. Это может стать ключевым поворотным моментом в этом конфликте, особенно в последние дни. Россия теперь осознает, что ее стратегические объекты, в том числе и те, что расположены за много тысяч километров от Украины, больше не в безопасности.

Символизм удара по Керченскому мосту будет иметь сильный резонанс во всей России. И это еще один эпизод, который Путину придется объясняться, ведь, без сомнения, многие россияне собираются в Крым на летние каникулы просто потому, что поехать больше некуда. А с атакой на Керченский мост, даже это для них теперь может оказаться под угрозой.

Полное интервью с полковником армии Великобритании в отставке: смотрите видео

По моему мнению, это очень разумный шаг со стороны украинской спецслужбы. Вместе со всеми другими атаками, которые они провели в последнее время, это должно стратегически повлиять на ход этой войны.

Украина нанесла удар по 41 российскому бомбардировщику на аэродромах стратегической авиации России. Как вы оцениваете эту операцию, где были привлечены грузовики, беспилотники и российские стратегические аэродромы?

Я считаю, что это выдающаяся операция, которая получила резонанс по всему миру. Это одна из невероятно дерзких и одновременно гениальных атак, которые мы видели за последние десятилетия. По своей сложности ее можно сравнить, например, с операциями израильской разведки, когда они уничтожали террористов "Хезболлы", взрывая их пейджеры. Эта атака, бесспорно, была тщательно спланирована.

Известно, что подготовка к ней велась более года. Способность проникнуть так глубоко в Россию, ведь один из этих аэродромов расположен за много тысяч километров от границы с Украиной, и при этом осуществить точную атаку, подвести грузовики с FPV-дронами очень близко к цели, буквально за несколько километров – это по-настоящему впечатляет.

Одним из последствий стало то, что теперь в России осматривают практически каждый большой грузовик, а их около 5 миллионов. И это, безусловно, имеет серьезное влияние. Но ключевой момент – это способность нанести удар по одному из важнейших стратегических военных ресурсов России – дальнобойным бомбардировщикам. Тем, что запускают крылатые и гиперзвуковые ракеты по гражданским целям на территории Украины.

Есть информация, что по меньшей мере 30% этого авиационного потенциала было или уничтожено, или выведено из строя на очень длительный срок. Общая сумма убытков оценивается примерно в 7 миллиардов долларов. Это действительно что-то экстраординарное.

Интересно Не единственной "Паутиной": Украина готовит новые спецоперации против России, – WP

Другой крайне важный и интересный аспект – это реакция российской пропагандистской машины, которая фактически рвет саму себя на части. Потому что даже российская дезинформационная сеть не может преподнести эту ситуацию населению иначе, как полную катастрофу.

Очевидно, что в организации этих атак Украине помогают и сами россияне. Если верить слухам, которые ходят в Москве и других городах, все больше людей испытывают недовольство. Рядовые граждане, те, кто живет в тяжелых условиях и едва может позволить себе еду, не могут не замечать то, что происходит, и не могут это просто так проигнорировать. По моему мнению, эта операция Службы Безопасности Украины является поворотной.

Кроме того, есть данные, что в эти выходные подверглись атакам несколько железнодорожных мостов и участков железнодорожной сети в западной части России. Я не уверен, что украинские военные или спецслужбы официально взяли на себя ответственность за это, но и здесь видим серьезный эффект.

И снова становится очевидным для российских граждан – дела идут далеко не так, как рассказывают по телевизору. Именно поэтому я считаю эти события крайне важными. И если подтверждается информация об атаке на Керченский мост, то становится ясно, что Россия сейчас явно находится в обороне. Поэтому, безусловно, украинская спецслужба заслуживает наивысшей похвалы.



Момент попадания дрона в российский самолет / Скриншот с видео СБУ

На ваш взгляд, как Владимир Путин воспринимает эти атаки на стратегическую авиацию России? Считаете ли вы, что это серьезное унижение для Путина?

Думаю, Путин чувствует себя абсолютно униженным. Даже если Россия и сможет восстановить эти самолеты, на это уйдет очень много времени. Ведь некоторые из них сняли с производства. Путин и его советники буквально восхваляли это вооружение, делали на него ставку, и при этом перебазировали далеко от границы с Украиной, считая, что оно в полной безопасности. Теперь стало понятно, что у России больше нет ничего недосягаемого.

Кроме того, последствия для российской армии имеют системный характер и очень серьезные. Поэтому так, я уверен, Путин унижен.

Первая реакция, по моему мнению, появилась за переговорным столом в Стамбуле, где российская делегация выдвинула абсолютно абсурдный "мирный план". По моему мнению, это наглядно показало, насколько отчаянным стало положение Кремля.

Путину уже просто некуда отступать. А если мы еще добавим к этому стремительное падение цен на нефть – ниже 50 долларов за баррель, то становится понятно, что у Путина сейчас все идет совсем плохо. Будем надеяться, что это продолжится.

А как вы оцениваете основные последствия украинской атаки на стратегическую авиацию России в контексте ее ядерного сдерживания?

Это еще один крайне важный вопрос. Именно эти самолеты являются носителями тактических ядерных ракет России. Теми, которыми Путин и его окружение в последнее время регулярно угрожали как Украине, так и Великобритании. Теперь, после уничтожения значительной части этих самолетов, Путину становится гораздо труднее применить свой тактический ядерный потенциал. То есть, можно говорить о выводе из строя еще одного главного элемента его арсенала угроз, которым он ранее активно пугал Запад.

До недавнего времени это действовало, ведь многие европейские страны действительно боялись, как только Путин упоминал ядерное оружие. Но теперь, по моему мнению, становится очевидным, что большая часть его потенциала для запуска подобных ударов уже уничтожена.

Это видно по всей Европе. Все больше стран начинают перевооружаться, тратят значительные средства на оборону и наконец дают понять Путину, что Европа серьезно относится к собственной безопасности и серьезно поддерживает Украину.

Как вы считаете, могут ли недавние удары Украины по главным стратегическим объектам на территории России еще больше усилить волну внутреннего недовольства внутри Кремля?

Да, я считаю, что это так. Ходит множество слухов о недовольстве, растущем вокруг Кремля. По некоторым данным, Служба безопасности Украины устранила нескольких российских генералов как в Москве, так и в других регионах. Теперь, когда эти люди видят, какие разрушения нанесли удары СБУ во время спецоперации, я уверен, уровень недовольства будет только расти.

Путин по сути продолжает делать ставку на провал. А в истории России диктаторы, которые терпели неудачу, долго не удерживались у власти. При этом, как я уже говорил, пропагандистская машина России явно зашла в тупик. Она больше не способна ни убедить, ни объяснить то, что происходит.

Кстати "Будут рисовать на Красной площади, а ФСБ не заметит": россияне истерят из-за атаки на мост

Возникает ощущение, что стены начинают сжиматься вокруг Путина. И, без сомнения, в Кремле найдется немало людей, которые с радостью заменят его и, возможно, попытаются начать все сначала. Поэтому, по моему мнению, Путин уже не может позволить себе еще много таких ошибок и катастроф, которые российская армия пережила в последние дни.

Считаете ли вы, что эти атаки в глубине российской территории могут стать новым поворотным моментом в войне и помочь Украине переломить ход событий, заставив Путина пойти на какие-то уступки?

Именно на это следует надеяться. И если бы мы имели дело с рациональным лидером, таким каким Путин должен был бы быть, то это именно так и произошло бы. К сожалению, мы знаем, что Путин – это автократический диктатор, и, вероятнее всего, забота о собственном выживании для него важнее, чем стремление поступить правильно.

Очевидным является один момент – где была вся и противовоздушная оборона, которая должна была защищать эти сверхважные самолеты. Мы знаем, что Путин снял значительную часть систем ПВО с линии фронта, чтобы обезопасить себя лично и свои дворцы, вместо того, чтобы защищать стратегические объекты. Поэтому, я убежден, это ключевой момент этой войны. Если СБУ, украинская армия и президент Украины смогут и дальше давить, а Европа действительно проявит решимость и станет на сторону Украины, то есть надежда.

Однако есть один непредсказуемый фактор. Это президент Дональд Трамп. В последние дни мы практически не слышим его комментариев, но если он продолжит поддерживать Украину и на самом деле приложит много усилий, то это действительно может стать переломным моментом.

Будем надеяться, как этого хочет большинство, что Россия сядет за стол переговоров о прекращении огня с реалистичным и обоснованным планом мира. Таким, который обеспечит Украине справедливое соглашение о прекращении огня, которую украинский народ сможет принять.

У Украины есть козыри, чтобы получить преимущество

Ранее Дональд Трамп заявлял, что у Украины "нет козырей". Не кажется ли вам, что после этой спецоперации наступает момент, когда он может осознать, что у Владимира Зеленского и Украины на самом деле есть все козыри, чтобы получить преимущество в этой войне?

Да, абсолютно. Даже Трамп не может отвергнуть тот факт, что это огромный стратегический успех Украины. Конечно, мы понимаем, что президент Трамп обычно не углубляется в детали подобных событий, и, возможно, просто не понимает их. Однако вполне очевидно, что Украина продемонстрировала выдающийся уровень военной оперативной безопасности.

Очевидно, что Россия не имела ни малейшего представления о том, что планируется эта атака. Похоже, даже США также не были в курсе. Это наглядное доказательство для президента Трампа и американской стороны, что Украина действительно имеет способности. Украина способна продвигаться вперед, способна победить и вытеснить российских оккупантов, если получит все необходимые ресурсы.

Поэтому остается надеяться, что Трамп окажется достаточно умным, чтобы это понять и осознать, какую сторону нужно поддерживать. И, конечно, предоставить Украине всю возможную помощь для победы.

Считаете ли вы, что подобные атаки могут подтолкнуть президента США к введению новых санкций против российской экономики?

Будем надеяться, что так и будет. Потому что именно Трамп имеет уникальную возможность по-настоящему надавить на российскую экономику через санкции, особенно в отношении нефтяного сектора. Если Россия не сможет продавать нефть, и если она не сможет продавать ее по цене выше 50 долларов за баррель, экономика России очень быстро остановится, как и ее военная машина.

Все это находится в зоне ответственности президента Трампа. И остается надеяться, что он поймет, как много от него зависит, и примет правильное решение.

В России ликвидировали майора, командовавшего захватом Мариуполя

В конце мая в России убили Заура Гурциева, отставного майора российской армии, который командовал захватом Мариуполя. Он погиб в результате взрыва, его организовал террорист-смертник, который сам служил в российской полиции. Что может означать этот инцидент?

Без полной картины говорить сложно. Однако мы снова наблюдаем ликвидацию ключевой фигуры в российском военном руководстве, независимо от того, как это называют официально.

Странность в том, что убийство совершил террорист-смертник. Это может указывать на то, что за нападением стоит, вероятнее всего, недовольный россиянин, а не украинские спецслужбы. И все же это очередной гвоздь в гроб российской военной машины.

Ни один из ключевых российских командиров не может чувствовать себя в безопасности. Те, кто совершали преступления против украинского народа, в конце концов получают по заслугам, пусть и разными путями. И если за этим нападением стоит российский военнослужащий, это, на мой взгляд, говорит о глубоком моральном кризисе внутри российской армии.

Обратите внимание В ГУР назвали имя миллионного ликвидированного оккупанта

Это также подтверждает мое мнение, о котором я уже говорил: российская армия приближается к своей кульминационной точке, она выдыхается. Именно поэтому так важно, чтобы Запад делал все возможное для поддержки Украины, чтобы украинцы смогли окончательно вытеснить оккупантов и сесть за стол переговоров с позиции силы для заключения справедливого и устойчивого мира.

Интересно, что этот смертник служил в российской полиции. Можно ли это расценивать как еще один тревожный сигнал внутри российского общества, проявление недовольства режимом? Может ли это стать толчком к новому перевороту в России? Например, вроде марша Пригожина на Москву или другого внутреннего конфликта в системе власти?

Думаю, пока еще слишком рано делать выводы именно из этого инцидента, но совершенно очевидно, и слухи становятся все громче, что в российских силовых структурах, армии, полиции назревает серьезное недовольство. И среди обычных граждан, которые страдают значительно сильнее, чем Владимир Путин и его окружение.

Если подобная активность продолжится, то и слухи будут множиться. Я считаю, что сейчас положение Путина особенно шаткое, более уязвимое, чем за последние три года. Будем надеяться, что он это осознает. А что касается Украины и Запада, то у него есть способ выйти из этой ситуации – договориться с украинским правительством о справедливом мирном плане.

Путин загнал себя в тупик

Кажется, Путин оказался в патовой ситуации. С одной стороны, если он продолжит войну, его ждут удары по территории России, стратегическим объектам и военной инфраструктуре. С другой стороны, если он решится принять предложение о перемирии или хотя бы пойти на уступки, это может вызвать резкое недовольство радикально настроенных сил внутри системы, которые могут попытаться свергнуть его. Есть ли у него реальный шанс выйти из этой ситуации?

Ситуация действительно сложная и запутанная, Путин сам себя в нее загнал. Для нормальных демократических обществ, таких как Украина или Великобритания, решение казалось бы очевидным – заключить перемирие, и на этом все. Однако это Россия. И Путин – диктатор, который, несомненно, создал себе врагов и привел страну к катастрофе. Поэтому, вероятнее всего, он ожидает, что если сейчас пойдет на перемирие, то многие из его радикальных соратников воспримет это как капитуляцию и попытается его сместить.

Мы действительно находимся в очень напряженном моменте. Сейчас крайне важно, чтобы Украина и ее западные союзники продемонстрировали единый, решительный и твердый фронт, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров. А насчет Путина, останется он у власти или нет, это, откровенно говоря, не имеет значения. Главное – как можно быстрее завершить войну и добиться справедливого мира для Украины.

Способна ли Россия захватить 4 области до конца года

По информации агентства Bloomberg, российский диктатор уверен, что до конца 2025 года его армия сможет прорвать украинскую оборону и захватить все 4 украинских региона. Насколько реалистична эта цель российской военной машины?

Я считаю, что она абсолютно нереалистична. Линия соприкосновения, длиной примерно 800 метров, практически не менялась за последний год. А если точнее, за последние 18 месяцев. Единственным заметным продвижением была операция украинских сил в Курской области прошлым летом. Так что перспектив серьезного наступления российских сухопутных войск на территорию Украины просто нет.

Надеемся, что в России это наконец осознают, потому что эта бессмысленная война ежедневно уносит жизни людей. Кажется, весь мир хочет мира, за исключением Путина и его ближайшего окружения. И будем надеяться, что большинство россиян это поймут, и мы сможем добиться перемирия как можно скорее, чтобы остановить кровопролитие и дать Украине возможность восстановиться.

Самое главное, о чем нельзя забывать, именно Россия была агрессором. Именно Россия напала на Украину. И именно Россия должна уйти с украинской территории, а потом компенсировать нанесенный ущерб.