Такая дерзость украинских спецслужб не могла оставить россиян равнодушными. Они заполонили сети угрозами, плачами и криками. Кто-то ругал кремлевскую власть за халатность, кто-то угрожал ядеркой, а кто-то преуменьшал последствия атаки на мост, передает 24 Канал.

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Как россияне реагировали на третье поражение Крымского моста

Впрочем, атака состоялась. И это факт, который трудно отрицать.

Один из Z-каналов назвал атаку на Крымский мост "пробой пера", которой украинцы оценили и российскую оборону, и свои беспилотники.

И у них все получилось. Дрон не заметили, он нанес удар, пиар снова получился. И теперь противник будет готовиться к более масштабной атаке. И что будет, если он задействует и БЭКи, и подводные дроны сразу? Поэтому радоваться пока нечему, особенно на фоне событий в Херсонской и Запорожской областях. Лето, несмотря на все, будет жарким,

– подытожил пропагандистский канал.

Россияне возмущены своим военно-политическим руководством. Мол, оно имеет кучу орденов, но даже не может украсть идеи у украинцев.

Также жители страны-агрессора свирепствуют из-за того, что их спецслужбы не способны отреагировать и предотвратить украинские атаки.

Такое ощущение, что они скоро будут на Красной площади х** рисовать желто-голубой краской, а наши спецслужбы будут не в курсе,

– написал один из пользователей сети.

Другие комментарии:

"Там же камеры везде и охрана 24/7. Как они его заминировали? Очередной прой*б".

"Кремлю вообще видно п*фигу и ничего не учатся".

"Дмитрий Медведев сейчас разберется".

Другие говорят, что, мол, пока "Украину не превратить в ядерный пепел, подобные атаки будут продолжаться". Кто-то удивляется, почему до сих пор оккупанты не уничтожили все мосты, дамбы и переправы на Днепре.

Истерика россиян из-за атаки на Крымский мост / Скриншот

Еще третья категория российских граждан занимается самоутешением. Мол, это или фейковая атака, или "пиар-акция", потому что "тонна тротила – это перебор". Они убеждают, что удар приняли на себя "отбойники" и "заграждения". Конечно, движение по мосту пришлось перекрывать, но в целом все "штатно". Классическое "ничего страшного" с привкусом "нам все равно болит".