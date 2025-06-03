Така зухвалість українських спецслужб не могла залишити росіян байдужими. Вони заполонили мережі погрозами, плачами і криками. Хтось лаяв кремлівську владу за недбалість, хтось погрожував ядеркою, а хтось применшував наслідки атаки на міст, передає 24 Канал.

Дивіться також Україна втретє б'є по Кримському мосту: що відбувається на півострові

Як росіяни реагували на третє ураження Кримського мосту

Втім, атака відбулася. І це факт, який важко заперечити.

Один із Z-каналів назвав атаку на Кримський міст "пробою пера", яким українці оцінили і російську оборону, і свої безпілотники.

І у них все вийшло. Дрон не помітили, він завдав удару, піар знову вийшов. І тепер противник готуватиметься до масштабнішої атаки. І що буде, якщо він задіє і БЕКи, і підводні дрони одразу?. Тож радіти поки що нема чого, особливо на тлі подій у Херсонській та Запорізькій областях. Літо, зважаючи на все, буде спекотним,

– підсумував пропагандистський канал.

Росіяни обурені своїм військово-політичним керівництвом. Мовляв, воно має купу орденів, але навіть не можуть вкрасти ідеї в українців.

Також мешканці країни-агресорки лютують через те, що їхні спецслужби не здатні відреагувати та запобігти українським атакам.

Таке відчуття, що вони скоро будуть на Красній площі х** малювати жовто-блакитною фарбою, а наші спецслужби будуть не в курсі,

– написав один із користувачів мережі.

Інші коментарі:

"Там же камери скрізь та охорона 24/7. Як вони його замінували? Черговий прой*б".

"Кремлю взагалі видно п*фігу і нічого не вчаться".

"Дмитро Медведєв зараз розбереться".

Інші кажуть, що, мовляв, поки "Україну не перетворити на ядерний попіл, подібні атаки будуть тривати". Хтось дивується, чому ще досі окупанти не знищили усі мости, дамби та переправи на Дніпрі.

Істерика росіян через атаку на Кримський міст / Скриншот

Ще третя категорія російських громадян займається самовтішанням. Мовляв, це або фейкова атака, або "піар-акція", бо "тонна тротилу – це перебір". Вони переконують, що удар прийняли на себе "відбійники" й "загородження". Звісно, рух мостом довелось перекривати, але загалом все "штатно". Класичне "нічого страшного" з присмаком "нам все одно болить".