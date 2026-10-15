В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 559 230 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 15 октября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 559 230 (+1 880) человек;

танков – 12 414 (+0);

боевых бронированных машин – 25 537 (+2);

артиллерийских систем – 51 233 (+38);

РСЗО – 2 216 (+4);

средств ПВО – 1 707 (+3);

самолетов – 443 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 564 897 (+1 308);

наземные робототехнические комплексы – 2 955 (+4);

корабли / катера – 35 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 163 324 (+535);

специальная техника – 4 830 (+2);

крылатые ракеты – 5 130 (+4).

Потери противника на 15 октября / Генштаб

Кстати, по словам Зеленского, каждый украинец убивает 7 – 10 оккупантов. В настоящее время Россия теряет 43 000 человек ежемесячно.