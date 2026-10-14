Подробнее об этом глава государства рассказал в интервью Пирсу Моргану.

Каковы потери у противника?

Зеленский озвучил новые оценки масштабов истощения живой силы противника на линии соприкосновения.

Россия теряет 43 000 человек ежемесячно,

– отметил президент Украины.

Также он охарактеризовал результативность украинского сопротивления в боевых действиях против вражеской армии.

Сейчас каждый украинец уничтожает от 7 до 10 россиян,

– подчеркнул Зеленский.

Отметим, что в сентябре 2026 годапотери российской армии в войне против Украины могли превысить 50 тысяч военных, тогда как украинские потери за этот период, по оценкам НАТО, составили около 5 тысяч человек. В частности, среди российских потерь около 28 тысяч составили погибшие.

Напомним, общие потери личного состава у оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину уже превысили 1,5 миллиона военнослужащих. В частности, за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 1 650 российских солдат. Эти данные свидетельствуют о дальнейшем росте потерь противника на фоне продолжения боевых действий.

К слову, Украина продолжает проводить операцию "Вивальди" в Донецкой области, которая усиливает и количество уничтоженных россиян ию на фронте. В частности, в ходе четвертого этапа российская армия потеряла около 3 тысяч военнослужащих. Всего за время операции потери оккупантов достигли 8 тысяч солдат.