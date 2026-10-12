Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на военного представителя НАТО.

Оккупанты не обращают внимания на потери и продолжают штурмы

Отмечается, что российское военное командование пытается продвигаться вперед на фронте, отправляя солдат в так называемые "зоны смерти". На этих участках активно применяются дроны, наземные мины, артиллерийский огонь и другие средства противодействия атакам противника.

Среди приведенных данных НАТО о потерях россиян число погибших составляет 28 тысяч оккупантов.

По данным источника издания, за аналогичный период Силы обороны Украины потеряли около 5 тысяч человек.

Летом в НАТО оценивали, что с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже более 1,4 миллиона солдат убитыми и ранеными. Несмотря на такую цену продвижения, оккупационные войска не прекращают попыток проводить штурмовые действия.

Напомним, по состоянию на октябрь общие потери вражеского личного состава превысили 1,5 миллиона человек, а украинские защитники ежедневно ликвидируют более тысячи оккупантов и уничтожают сотни единиц техники.