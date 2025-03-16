Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника достигают:

  • личного состава – около 894240 (+1400) человек,
  • танков – 10325 (+10);
  • боевых бронированных машин – 21478 (+20);
  • артиллерийских систем – 24561 (+78);
  • РСЗО – 1317 (+2);
  • средств ПВО – 1104 (+1);
  • самолетов – 370 (+0);
  • вертолетов – 331 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 29413 (+180);
  • крылатых ракет – 3121 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 40684 (+113);
  • специальной техники – 3777 (+0).


Потери врага на 16 марта 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ