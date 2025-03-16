Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника сягають:

  • особового складу – близько 894240 (+1400)осіб,
  • танків – 10325 (+10);
  • бойових броньованих машин – 21478 (+20);
  • артилерійських систем – 24561 (+78);
  • РСЗВ – 1317 (+2);
  • засобів ППО – 1104 (+1);
  • літаків – 370 (+0);
  • гелікоптерів – 331 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 29413 (+180);
  • крилатих ракет – 3121 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 40684 (+113);
  • спеціальної техніки – 3777 (+0).


Втрати ворога на 16 березня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ