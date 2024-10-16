С 24 февраля 2022 года оккупанты потеряли на войне в Украине 672 850 солдат.

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Что известно о потерях врага