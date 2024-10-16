С 24 февраля 2022 года оккупанты потеряли на войне в Украине 672 850 солдат.
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Что известно о потерях врага
- личного состава / personnel - около / about 672850 (+1450) человек / persons,
- танков / tanks - 8997 (+9) ед,
- боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs - 17969 (+30) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 19459 (+29) ед,
- РСЗО / MLRS – 1231 (+0) ед,
- средства ПВО / зенитные системы - 978 (+0) ед,
- самолетов / aircraft – 369(+0) ед,
- вертолетов / helicopters – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 17050 (+31),
- крылатые ракеты / cruise missiles - 2620 (+0),
- корабли / катера / warships / boats - 28 (+0) ед,
- подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 26732 (+78) ед,
- специальная техника / special equipment - 3441 (+0)