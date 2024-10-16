З 24 лютого 2022 року окупанти втратили на війні в Україні 672 850 солдатів.

Дивіться також З початку 2024 року ЗСУ знищили понад 10 тисяч артсистем Росії: це близько 8 мільярдів доларів

Що відомо про втрати ворога