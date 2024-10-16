З 24 лютого 2022 року окупанти втратили на війні в Україні 672 850 солдатів.
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Що відомо про втрати ворога
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 672850 (+1450) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 8997 (+9) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 17969 (+30) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 19459 (+29) од,
- РСЗВ / MLRS – 1231 (+0) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 978 (+0) од,
- літаків / aircraft – 369(+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 17050 (+31),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2620 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 26732 (+78) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3441 (+0)