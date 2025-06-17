Недавно ВСУ нанесли высокоточный удар HIMARS возле Макеевки, уничтожив колонну российских захватчиков. По меньшей мере 8 оккупантов погибли, передает 24 Канал.

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Потери России на 17 июня

С начала полномасштабного вторжения Россия ориентировочно потеряла:

  • личного состава – около 1006120 (+1060) человек,
  • танков – 10940 (+1),
  • боевых бронированных машин – 22814 (+3),
  • артиллерийских систем – 29228 (+20),
  • РСЗО – 1419 (+1),
  • средства ПВО – 1187 (+0),
  • самолетов – 416 (+0),
  • вертолетов – 337 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 40981 (+177),
  • крылатые ракеты – 3346 (+0),
  • корабли /катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 52175 (+79) ед,
  • специальная техника – 3916 (+0)

потери 17 июня 2025 год
Потери врага на 17 июня 2025 года / Фото Генштаб