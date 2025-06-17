Недавно ВСУ нанесли высокоточный удар HIMARS возле Макеевки, уничтожив колонну российских захватчиков. По меньшей мере 8 оккупантов погибли, передает 24 Канал.
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Потери России на 17 июня
С начала полномасштабного вторжения Россия ориентировочно потеряла:
- личного состава – около 1006120 (+1060) человек,
- танков – 10940 (+1),
- боевых бронированных машин – 22814 (+3),
- артиллерийских систем – 29228 (+20),
- РСЗО – 1419 (+1),
- средства ПВО – 1187 (+0),
- самолетов – 416 (+0),
- вертолетов – 337 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 40981 (+177),
- крылатые ракеты – 3346 (+0),
- корабли /катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 52175 (+79) ед,
- специальная техника – 3916 (+0)
Потери врага на 17 июня 2025 года / Фото Генштаб