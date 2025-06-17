Нещодавно ЗСУ завдали високоточного удару HIMARS біля Макіївки, знищивши колону російських загарбників. Щонайменше 8 окупантів загинули, передає 24 Канал.
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Втрати Росії на 17 червня
З початку повномасштабного вторгнення Росія орієнтовно втратила:
- особового складу – близько 1006120 (+1060) осіб,
- танків – 10940 (+1),
- бойових броньованих машин – 22814 (+3),
- артилерійських систем – 29228 (+20),
- РСЗВ – 1419 (+1),
- засоби ППО – 1187 (+0),
- літаків – 416 (+0),
- гелікоптерів – 337 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40981 (+177),
- крилаті ракети – 3346 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52175 (+79) од,
- спеціальна техніка – 3916 (+0)
Втрати Росії на 17 червня 2025 рік / Фото Генштаб