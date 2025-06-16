Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відео 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

Дивіться також HIMARS міг поцілити в російських військових біля Макіївки: щонайменше 8 "двохсотих"

ЗСУ завдали удару по окупантах на Запоріжжі

Військові показали, як знищили російську техніку на Запорізькому напрямку.

У ході вогневого ураження воїнами 44 бригади було уражено та знищено польовий склад боєприпасів та три гармати 2А65 "Мста-Б".

44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола невтомно відстоює кожен метр української землі. Послідовна утилізація ворожих гармат та боєприпасів відчутно послаблює бойові спроможності окупанта. Працюємо точно, злагоджено й ефективно. Разом – до перемоги!

– написали військові.

ЗСУ атакували росіян на Запоріжжі: дивіться відео

Нагадаємо, що за минулу добу росіяни втратили ще 1200 військових та понад 200 одиниць техніки й озброєння.