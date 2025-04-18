Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какие потери у России на 18 апреля
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:
- личного состава – около 938 970 (+1 530) человек;
- танков – 10 662 (+8);
- боевых бронированных машин – 22 257 (+40);
- артиллерийских систем – 26 530 (+88);
- РСЗВ – 1 367 (+1);
- средств ПВО – 1 136 (+1);
- самолетов – 370 (+0);
- вертолетов – 335 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 33 065 (+140);
- крылатых ракет – 3 145 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 44 954 (+312);
- специальной техники – 3 858 (+51).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, что 17 апреля оккупационные войска пошли в большое механизированное наступление на Покровском направлении, Силы обороны успешно его отбили. В результате неудачной атаки Россия потеряла более 240 своих бойцов, 96 мотоциклов, 21 боевую бронированную машину, 2 единицы автомобильной техники, 2 артиллерийские системы.