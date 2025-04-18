Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери у России на 18 апреля

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:

  • личного состава – около 938 970 (+1 530) человек;
  • танков – 10 662 (+8);
  • боевых бронированных машин – 22 257 (+40);
  • артиллерийских систем – 26 530 (+88);
  • РСЗВ – 1 367 (+1);
  • средств ПВО – 1 136 (+1);
  • самолетов – 370 (+0);
  • вертолетов – 335 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 33 065 (+140);
  • крылатых ракет – 3 145 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 44 954 (+312);
  • специальной техники – 3 858 (+51).

Потери России на 18 апреля 2025 года

Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, что 17 апреля оккупационные войска пошли в большое механизированное наступление на Покровском направлении, Силы обороны успешно его отбили. В результате неудачной атаки Россия потеряла более 240 своих бойцов, 96 мотоциклов, 21 боевую бронированную машину, 2 единицы автомобильной техники, 2 артиллерийские системы.